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  • 10.06, 13:50
    «Юридический салон», 10 июня. автомобили, ДТП, ОСАГО, страхование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Юридический салон», 10 июня

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    «Юридический салон», 10 июня

    «Юридический салон», 10 июня

      Автомобилист из города Торжок Андрей Кузьменко жалуется: в его машину, украшенную аэрографией, въехал грузовик, но страховая возместила только ремонт и покраску. А кто оплатит восстановление аэрографии?

      Юрист Сергей Волгин советует подавать в суд на виновника аварии.

      Сергей Волгин, юрист: «Страховая компания оплачивает расходы, необходимые для приведения автомобиля в состояние до страхового случая, но без учета расходов на улучшение и модернизацию. Поэтому расходы на аэрографию вам придется взыскивать с виновника ДТП в суде. Для этого в экспертной оценочной организации нужно провести расчет стоимости восстановления аэрографии и подать иск в суд на виновника аварии».

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