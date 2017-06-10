«Юридический салон», 10 июня

Автомобилист из города Торжок Андрей Кузьменко жалуется: в его машину, украшенную аэрографией, въехал грузовик, но страховая возместила только ремонт и покраску. А кто оплатит восстановление аэрографии?

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Юрист Сергей Волгин советует подавать в суд на виновника аварии.



Сергей Волгин, юрист: «Страховая компания оплачивает расходы, необходимые для приведения автомобиля в состояние до страхового случая, но без учета расходов на улучшение и модернизацию. Поэтому расходы на аэрографию вам придется взыскивать с виновника ДТП в суде. Для этого в экспертной оценочной организации нужно провести расчет стоимости восстановления аэрографии и подать иск в суд на виновника аварии».