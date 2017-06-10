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  • 10.06, 12:18
    Народные средства или автохимия: чем лучше удалять пятна битума с машины. автомобили, Главная дорога. Лаборатория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Народные средства или автохимия: чем лучше удалять пятна битума с машины

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    Народные средства или автохимия: чем лучше удалять пятна битума с машины

    Народные средства или автохимия: чем лучше удалять пятна битума с машины

      Дорожники латают дыры в асфальте, заливая их битумом, но редко ждут, когда он застынет. Водители разбрызгивают смолу на собственные машины, она застывает на кузове с пылью и влагой, со временем вызывая коррозию.

      Оттирать битум с машины нужно как можно быстрее, так как старые пятна удалить сложнее — они впитываются в микротрещины и каменеют.

      Программа «Главная дорога» купила пять средств для очистки битума по цене от 87 до 500 рублей за флакон, а заодно испытала пять народных средств — дизтопливо, бензин, уайт-спирит, колу и маргарин.

      Тест проводили на старом капоте в заводской краске, на который нанесли него одинаковые пятна битума и оставили их на три дня.

      Застывшие пятна нельзя тереть губкой. Пыль попадает в поры, и она действует как абразив. А микрофибра может реагировать на химию и портить лак.

      Бензин, как и растворитель, может повредить лакокрасочное покрытие. На светлых машинах лак может пожелтеть, покрытие тускнеет.

      Во время теста бензин, дизельное топливо и уайт-спирит пятна размазали, но не смыли, а кола и маргарин оказались бесполезными. Самый дешевый очиститель почти сразу растворил пятно. Российский, итальянский и немецкий спреи лишь немного размягчили битум.

      Через 15 минут бензин и уайт-спирит удалили смолу. Дизельное топливо, российское и немецкое средства размягчили битум, но остатки пятна пришлось оттирать салфеткой.

      Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».

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