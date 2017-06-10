Народные средства или автохимия: чем лучше удалять пятна битума с машины

Дорожники латают дыры в асфальте, заливая их битумом, но редко ждут, когда он застынет. Водители разбрызгивают смолу на собственные машины, она застывает на кузове с пылью и влагой, со временем вызывая коррозию.
Оттирать битум с машины нужно как можно быстрее, так как старые пятна удалить сложнее — они впитываются в микротрещины и каменеют.
Программа «Главная дорога» купила пять средств для очистки битума по цене от 87 до 500 рублей за флакон, а заодно испытала пять народных средств — дизтопливо, бензин, уайт-спирит, колу и маргарин.
Тест проводили на старом капоте в заводской краске, на который нанесли него одинаковые пятна битума и оставили их на три дня.
Застывшие пятна нельзя тереть губкой. Пыль попадает в поры, и она действует как абразив. А микрофибра может реагировать на химию и портить лак.
Бензин, как и растворитель, может повредить лакокрасочное покрытие. На светлых машинах лак может пожелтеть, покрытие тускнеет.
Во время теста бензин, дизельное топливо и уайт-спирит пятна размазали, но не смыли, а кола и маргарин оказались бесполезными. Самый дешевый очиститель почти сразу растворил пятно. Российский, итальянский и немецкий спреи лишь немного размягчили битум.
Через 15 минут бензин и уайт-спирит удалили смолу. Дизельное топливо, российское и немецкое средства размягчили битум, но остатки пятна пришлось оттирать салфеткой.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
Программа «Главная дорога» купила пять средств для очистки битума по цене от 87 до 500 рублей за флакон, а заодно испытала пять народных средств — дизтопливо, бензин, уайт-спирит, колу и маргарин.
Тест проводили на старом капоте в заводской краске, на который нанесли него одинаковые пятна битума и оставили их на три дня.
Застывшие пятна нельзя тереть губкой. Пыль попадает в поры, и она действует как абразив. А микрофибра может реагировать на химию и портить лак.
Бензин, как и растворитель, может повредить лакокрасочное покрытие. На светлых машинах лак может пожелтеть, покрытие тускнеет.
Во время теста бензин, дизельное топливо и уайт-спирит пятна размазали, но не смыли, а кола и маргарин оказались бесполезными. Самый дешевый очиститель почти сразу растворил пятно. Российский, итальянский и немецкий спреи лишь немного размягчили битум.
Через 15 минут бензин и уайт-спирит удалили смолу. Дизельное топливо, российское и немецкое средства размягчили битум, но остатки пятна пришлось оттирать салфеткой.
Подробности — в видеоматериале программы «Главная дорога».
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