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  • 10.06, 12:18

    Пьяные жители Омска убили редких птиц в зоопарке, чтобы сделать из них шашлык

    1 комментарий
    Пьяные жители Омска убили редких птиц в зоопарке, чтобы сделать из них шашлык

    Пьяные жители Омска убили редких птиц в зоопарке, чтобы сделать из них шашлык

    Пьяные жители Омска убили редких птиц в зоопарке, чтобы сделать из них шашлык
  • Фото: 55.мвд.рф

    • Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства трех птиц, две из которых занесены в Красную книгу, в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье Омской области.

    Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел 5 июня.

    Из сообщения УМВД по Омской области: «Установлено, что двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную. Дознавателем возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Жестокое обращение с животными“».

    В управлении отметили, что преступники не захотели ощипывать птиц и после убийства питомцев взломали шашлычный киоск на территории зоопарка, откуда похитили уже готовое мясо. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    В Большереченском зоопарке содержатся более 200 видов и более 2 тысяч экземпляров животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.

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