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  • 10.06, 12:18
    В Ростовской области проходят забеги по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта. аэропорты, марафоны, Ростовская область, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ростовской области проходят забеги по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта

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    В Ростовской области проходят забеги по <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосе нового аэропорта

    В Ростовской области проходят забеги по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта

    В Ростовской области проходят забеги по <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосе нового аэропорта

      В Ростовской области продолжают готовиться к предстоящему чемпионату мира по футболу. Через полгода в регионе откроют аэропорт Платов. А сегодня на уже готовой взлетно-посадочной полосе стартовал массовый забег. Участие в марафоне, который также посвящен Дню России, принимают все желающие. Организаторы называют эти необычные соревнования «разбег перед взлетом».

      Уникальность мероприятия Platov Runway в том, что любителям бега дают почувствовать простор взлетной полосы нового ростовского аэропорта, который откроют к футбольному чемпионату мира будущего года. Ростов — один из городов, которые принимают турнир. В городе пройдет пять матчей, каких именно — пока неизвестно.

      Предполагается, что болельщиков (своих и иностранных) будет при любом раскладе немало, и они, вероятно, станут одними из первых пассажиров. Стоит отметить, что Платов — это первый в современной России аэропорт, который строится с нуля.

      Спортсменам и любителям предлагали выбрать из тех разных дистанций — 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция предназначена для серьезно подготовленных людей, передает корреспондент НТВ Святослав Гордин.

      Подробности — в видеоматериале.

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