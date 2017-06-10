В Ростовской области проходят забеги по взлетно-посадочной полосе нового аэропорта

В Ростовской области продолжают готовиться к предстоящему чемпионату мира по футболу. Через полгода в регионе откроют аэропорт Платов. А сегодня на уже готовой взлетно-посадочной полосе стартовал массовый забег. Участие в марафоне, который также посвящен Дню России, принимают все желающие. Организаторы называют эти необычные соревнования «разбег перед взлетом».

Уникальность мероприятия Platov Runway в том, что любителям бега дают почувствовать простор взлетной полосы нового ростовского аэропорта, который откроют к футбольному чемпионату мира будущего года. Ростов — один из городов, которые принимают турнир. В городе пройдет пять матчей, каких именно — пока неизвестно.



Предполагается, что болельщиков (своих и иностранных) будет при любом раскладе немало, и они, вероятно, станут одними из первых пассажиров. Стоит отметить, что Платов — это первый в современной России аэропорт, который строится с нуля.



Спортсменам и любителям предлагали выбрать из тех разных дистанций — 2,1 км, 3,6 км и 21 км. Последняя дистанция предназначена для серьезно подготовленных людей, передает корреспондент НТВ Святослав Гордин.



Подробности — в видеоматериале.