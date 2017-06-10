«Их бренные останки»: в Лондоне открылась выставка, посвященная творчеству Pink Floyd

У почитателей творчества группы Pink Floyd появилась возможность посмотреть «Их бренные останки». Выставка с таким названием работает в Лондоне. Она посвящена 50-летию со дня выхода первого сингла британской команды.

Организаторам пришлось немало потрудиться, чтобы собрать экспозицию. По признанию самих музыкантов, из прошлого у них мало что сохранилось, но в конце концов нашлось много интересного.



«Бренные останки» группы довольно массивны: в шкафу англичан хранился пятиметровый скелет. Также там есть трость, которой били Роджера Уотерса. Трижды, но непонятно, за какой период, и уже не разобрать, за какие грехи. От каждого такого удара потом, очевидно, родился аккорд.



В школах Англии еще наказывали детей в то время, когда происходило становление музыкантов. Это был один из принципов, на котором строилась Британская империя. И которые активно расшатывали Pink Floyd.



Участники группы, хоть и были привлекательны, на обложки альбомов помещали что угодно, только не свои лица. Поэтому и выставка — это больше, чем их портреты с подведенными по моде глазами.



Изначально музыканты сказали, что не смогут набрать материал для выставки и у них ничего не сохранилось. Но на деле они нашли гораздо больше, чем просто ноты и гитары на чердаке.



Одна из 10 лучших обложек музыкальных альбомов мира — Animals. В конце 70-х лондонская электростанция Баттерси вместо едкого дыма выпустила в небо борова — самого толстого и неподъемного из животных. Надувную свинью изготовили в Германии на заводе дирижаблей. Туда же она, сорвавшись в небе с привязи, и полетела после съемки. Первая погибла, но с тех пор ни один концерт не обходился без ее кавер-версии. Свинья — символ надежды, как сказал Роджер Уотерс. Она рванула из Англии, где по утрам жарят бекон.



На выставке творчество Pink Floyd пытаются разложить по кирпичикам. Pink Floyd — это настоящая станция, вроде Баттерси, на которой работало много людей, производя сложный продукт — музыку, поэзию, кино и шоу. И которые сделали грустный XX век намного светлее.



Подробности — в видеоматериале.