Министр энергетики Саудовской Аравии: катарский кризис не повлияет на нефтяную сделку

Саудовская Аравия удовлетворена продлением соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев и считает, что его результаты проявятся до конца года, заявил министр энергетики страны Халед
аль-Фалех.
Глава саудовского Минэнерго уверен, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара не окажет какого-либо влияния на соглашение о добыче нефти.
Халед аль-Фалех, министр энергетики Саудовской Аравии: «Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи».
Нынешнее падение цен Халед аль-Фалех объяснил слишком острой реакцией рынка на статистические данные.
Халед аль-Фалех: «Я уверен, что в целом рынок стабилизируется в течение следующих нескольких месяцев. Статистическая погрешность, которую мы видели на прошлой неделе, скоро сгладится».
Необходимости в корректировке квот сокращения добычи, по мнению саудовского министра, нет.
Халед аль-Фалех, министр энергетики Саудовской Аравии: «Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи».
Нынешнее падение цен Халед аль-Фалех объяснил слишком острой реакцией рынка на статистические данные.
Халед аль-Фалех: «Я уверен, что в целом рынок стабилизируется в течение следующих нескольких месяцев. Статистическая погрешность, которую мы видели на прошлой неделе, скоро сгладится».
Необходимости в корректировке квот сокращения добычи, по мнению саудовского министра, нет.
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