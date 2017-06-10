Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 12:18

    Министр энергетики Саудовской Аравии: катарский кризис не повлияет на нефтяную сделку

    комментировать

    Министр энергетики Саудовской Аравии: катарский кризис не повлияет на нефтяную сделку

    Министр энергетики Саудовской Аравии: катарский кризис не повлияет на нефтяную сделку

    Саудовская Аравия удовлетворена продлением соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев и считает, что его результаты проявятся до конца года, заявил министр энергетики страны Халед аль-Фалех.

    Глава саудовского Минэнерго уверен, что дипломатическая и политическая ситуация вокруг Катара не окажет какого-либо влияния на соглашение о добыче нефти.

    Халед аль-Фалех, министр энергетики Саудовской Аравии: «Я не думаю, что дипломатические вопросы будут иметь хоть какое-то влияние на соглашение о сокращении добычи».

    Нынешнее падение цен Халед аль-Фалех объяснил слишком острой реакцией рынка на статистические данные.

    Халед аль-Фалех: «Я уверен, что в целом рынок стабилизируется в течение следующих нескольких месяцев. Статистическая погрешность, которую мы видели на прошлой неделе, скоро сгладится».

    Необходимости в корректировке квот сокращения добычи, по мнению саудовского министра, нет.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru