«Детская Новая волна» накрыла «Артек»: юные исполнители вышли на сцену вместе со звездами

«Артек» накрыла мощная волна — новая и детская. Молодые исполнители из разных стран и финалисты проекта НТВ «Ты супер!» выступили на одной сцене со звездами российской эстрады. Кто кого перепел, выяснил корреспондент НТВ Олег Крючков.
Начало празднования юбилея «Детской Новой волны» совпало с экстренным штормовым предупреждением от МЧС. Синоптики обещали шторм, ливни и ураганный ветер.
Игорь Крутой, композитор, народный артист РФ: «Боженька послал нам замечательную погоду, хотя было штормовое предупреждение сегодня, но его отменили».
Участникам международного конкурса из 11 стран волноваться из-за погоды было некогда, вовсю шли репетиции и прогоны.
Амина Белобегович, конкурсантка из Боснии и Герцеговины: «Замечательно, очень красивое место. Для меня большая честь, что я смогла принять участие в этом конкурсе».
Впервые в «Детской Новой волне» участвовали финалисты проекта НТВ «Ты супер!» Валерия Адлейба и Евгений Бойцов. Для ребят из семей без опеки родителей конкурс стал серьезным испытанием, они впервые вышли на большую артековскую сцену.
Евгений Бойцов, конкурсант: «Для меня — просто невероятно, столько людей».
Стадион овациями встречал каждую песню. Атмосфера на «Детской Новой волне» — как на чемпионате мира по футболу. Через пять минут зрители знают все артековские речовки. Энергетику не всегда выдерживали концертные костюмы, однако маленькие неприятности лишь закаляли характер конкурсантов.
Анаит Адамян, конкурсантка из Армении: «Когда снимали вот эту штуку, где наушники, порвалась молния».
В жюри конкурса были свои лидеры. Лев Лещенко раздавал десятки, а Олег Газманов так и норовил пуститься в пляс.
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Многие артисты прилетели в Крым „на час“, чтобы выступить в „Артеке“. Николай Басков в буквальном смысле бежал со сцены на самолет, однако физическая подготовка съемочной группы НТВ оказалась чуть лучше».
Николай Басков, народный артист РФ: «Десять лет, потрясающее событие для нашей страны. Здесь, в „Артеке“, — песенный конкурс, несмотря на то, что вокруг происходит, что говорят. Сегодня — это международный конкурс».
Новые идеи, новые песни, новые лица — это первые плоды сотрудничества «Детской Новой волны» с телекомпанией НТВ.
Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»: «Эти звезды, которые сегодня на сцене, многие из них в течение жизни здесь уже были. И для них это не просто площадка, они сюда возвращаются, они искренне говорят, что они скучают по артековской атмосфере».
Два концертных дня под чистым артековским небом стали непростым испытанием для конкурсантов. Не выдерживали напряжения и ошибались записные фавориты, на лидирующие позиции прорывались неожиданные лица.
Концерт «Детская Новая волна — 2017» смотрите на НТВ сегодня в 20:00.
Игорь Крутой, композитор, народный артист РФ: «Боженька послал нам замечательную погоду, хотя было штормовое предупреждение сегодня, но его отменили».
Участникам международного конкурса из 11 стран волноваться из-за погоды было некогда, вовсю шли репетиции и прогоны.
Амина Белобегович, конкурсантка из Боснии и Герцеговины: «Замечательно, очень красивое место. Для меня большая честь, что я смогла принять участие в этом конкурсе».
Впервые в «Детской Новой волне» участвовали финалисты проекта НТВ «Ты супер!» Валерия Адлейба и Евгений Бойцов. Для ребят из семей без опеки родителей конкурс стал серьезным испытанием, они впервые вышли на большую артековскую сцену.
Евгений Бойцов, конкурсант: «Для меня — просто невероятно, столько людей».
Стадион овациями встречал каждую песню. Атмосфера на «Детской Новой волне» — как на чемпионате мира по футболу. Через пять минут зрители знают все артековские речовки. Энергетику не всегда выдерживали концертные костюмы, однако маленькие неприятности лишь закаляли характер конкурсантов.
Анаит Адамян, конкурсантка из Армении: «Когда снимали вот эту штуку, где наушники, порвалась молния».
В жюри конкурса были свои лидеры. Лев Лещенко раздавал десятки, а Олег Газманов так и норовил пуститься в пляс.
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Многие артисты прилетели в Крым „на час“, чтобы выступить в „Артеке“. Николай Басков в буквальном смысле бежал со сцены на самолет, однако физическая подготовка съемочной группы НТВ оказалась чуть лучше».
Николай Басков, народный артист РФ: «Десять лет, потрясающее событие для нашей страны. Здесь, в „Артеке“, — песенный конкурс, несмотря на то, что вокруг происходит, что говорят. Сегодня — это международный конкурс».
Новые идеи, новые песни, новые лица — это первые плоды сотрудничества «Детской Новой волны» с телекомпанией НТВ.
Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»: «Эти звезды, которые сегодня на сцене, многие из них в течение жизни здесь уже были. И для них это не просто площадка, они сюда возвращаются, они искренне говорят, что они скучают по артековской атмосфере».
Два концертных дня под чистым артековским небом стали непростым испытанием для конкурсантов. Не выдерживали напряжения и ошибались записные фавориты, на лидирующие позиции прорывались неожиданные лица.
Концерт «Детская Новая волна — 2017» смотрите на НТВ сегодня в 20:00.
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