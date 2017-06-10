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  • 10.06, 10:48

    Регбист скончался, получив травмы в матче чемпионата Австралии

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    Регбист скончался, получив травмы в матче чемпионата Австралии

    Регбист скончался, получив травмы в матче чемпионата Австралии

    Регбист скончался, получив травмы в матче чемпионата Австралии
  • Фото: warringahrats /facebook.com

    • Регбист клуба «Ворринга» скончался от травм, полученных в матче чемпионата Австралии с «Гордоном».

    Как передает ТАСС, экстренные службы попытались провести реанимацию игрока, имя которого не называется, но она не помогла. О характере травм, приведших к смерти 25-летнего регбиста, не сообщается.

    Матчи, которые должны были состояться на стадионе клуба «Ворринга», отменены из-за случившегося.

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