Регбист скончался, получив травмы в матче чемпионата Австралии

Регбист клуба «Ворринга» скончался от травм, полученных в матче чемпионата Австралии с «Гордоном».
Как передает ТАСС, экстренные службы попытались провести реанимацию игрока, имя которого не называется, но она не помогла. О характере травм, приведших к смерти 25-летнего регбиста, не сообщается.
Матчи, которые должны были состояться на стадионе клуба «Ворринга», отменены из-за случившегося.
Матчи, которые должны были состояться на стадионе клуба «Ворринга», отменены из-за случившегося.
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