В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО

Предгорье массива Спящие Саяны на юге Сибири превратилось в арену больших соревнований. Туда съехались армейские альпинисты Центрального военного округа, чтобы определить, кто лучше.

Состязались сразу в нескольких дисциплинах. Штурмовали отвесные стены, по натянутому тросу переправлялись через реку.



Первое место заняла команда спецназа из Самарской области. Теперь она представит Центральный военный округ на Всеармейских состязаниях в Приэльбрусье в июле.