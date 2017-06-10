Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 10:48
    В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО. альпинизм, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО

    комментировать
    В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО

    В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО

    В Саянах определили лучших армейских альпинистов ЦВО

      Предгорье массива Спящие Саяны на юге Сибири превратилось в арену больших соревнований. Туда съехались армейские альпинисты Центрального военного округа, чтобы определить, кто лучше.

      Состязались сразу в нескольких дисциплинах. Штурмовали отвесные стены, по натянутому тросу переправлялись через реку.

      Первое место заняла команда спецназа из Самарской области. Теперь она представит Центральный военный округ на Всеармейских состязаниях в Приэльбрусье в июле.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru