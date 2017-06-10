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  • 10.06, 10:48
    В Сербии отмечают годовщину завершения натовских бомбардировок Белграда. НАТО, Сербия, войны и вооруженные конфликты, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сербии отмечают годовщину завершения натовских бомбардировок Белграда

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    В Сербии отмечают годовщину завершения натовских бомбардировок Белграда

    В Сербии отмечают годовщину завершения натовских бомбардировок Белграда

      В Белграде вспоминают трагические события 18-летней давности. 10 июня 1999 года силы НАТО закончили бомбардировку столицы тогда еще Югославии.

      Атаки с воздуха начались 24 марта. Это была первая в Европе наступательная операция военного блока, который называет себя оборонительным.

      Сербия сейчас готовит судебный иск к альянсу, обвиняя его в использовании запрещенных боеприпасов с обедненным ураном. Под ударом оказались не только военные, но и гражданские объекты. Тогда погибли почти 2000 мирных жителей, из них около 400 — дети. А многие до сих пор не восстановленные здания, как, например, белградский телецентр, по-прежнему напоминают о тех страшных событиях.

      В результате той операции была завершена Косовская война, и контроль над регионом перешел к НАТО. Большое интервью с четвертым президентом Сербии Томиславом Николичем — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье в 19:00.

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