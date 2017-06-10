В Сербии отмечают годовщину завершения натовских бомбардировок Белграда

В Белграде вспоминают трагические события
18-летней давности. 10 июня 1999 года силы НАТО закончили бомбардировку столицы тогда еще Югославии.
Атаки с воздуха начались 24 марта. Это была первая в Европе наступательная операция военного блока, который называет себя оборонительным.
Сербия сейчас готовит судебный иск к альянсу, обвиняя его в использовании запрещенных боеприпасов с обедненным ураном. Под ударом оказались не только военные, но и гражданские объекты. Тогда погибли почти 2000 мирных жителей, из них около 400 — дети. А многие до сих пор не восстановленные здания, как, например, белградский телецентр, по-прежнему напоминают о тех страшных событиях.
В результате той операции была завершена Косовская война, и контроль над регионом перешел к НАТО. Большое интервью с четвертым президентом Сербии Томиславом Николичем — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье в 19:00.
Сербия сейчас готовит судебный иск к альянсу, обвиняя его в использовании запрещенных боеприпасов с обедненным ураном. Под ударом оказались не только военные, но и гражданские объекты. Тогда погибли почти 2000 мирных жителей, из них около 400 — дети. А многие до сих пор не восстановленные здания, как, например, белградский телецентр, по-прежнему напоминают о тех страшных событиях.
В результате той операции была завершена Косовская война, и контроль над регионом перешел к НАТО. Большое интервью с четвертым президентом Сербии Томиславом Николичем — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье в 19:00.
Комментарии