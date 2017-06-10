Главная дорога
ТВ-Эфир
Главная дорога
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 10:48
    «Люблю русских»: чилийские фанаты остались довольны московским гостеприимством. Чили, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Люблю русских»: чилийские фанаты остались довольны московским гостеприимством

    комментировать

    «Люблю русских»: чилийские фанаты остались довольны московским гостеприимством

    «Люблю русских»: чилийские фанаты остались довольны московским гостеприимством

      Сборная России по футболу провела в Москве товарищескую игру с командой Чили. Матч закончился ничьей — 1:1. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов остался доволен. Он заявил, что сборная сделала качественный скачок в игре.

      Довольны остались и чилийские фанаты. У входа на гостевой сектор их встречали ученики футбольной школы. В рамках акции Gentlefan, каждому болельщику соперников вручили кепку и футболку, на которой вместе с флагом Чили в знак дружбы изображен триколор.

      Болельщик сборной Чили: «Я люблю русских, потому что они очень дружелюбны».

      Впервые акция Gentlefan прошла весной в Ростове-на-Дону на матче Лиги Европы. Фанатам «Манчестер Юнайтед» местные болельщики подарили теплые пледы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru