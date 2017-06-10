«Люблю русских»: чилийские фанаты остались довольны московским гостеприимством

Сборная России по футболу провела в Москве товарищескую игру с командой Чили. Матч закончился ничьей — 1:1. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов остался доволен. Он заявил, что сборная сделала качественный скачок в игре.
Довольны остались и чилийские фанаты. У входа на гостевой сектор их встречали ученики футбольной школы. В рамках акции Gentlefan, каждому болельщику соперников вручили кепку и футболку, на которой вместе с флагом Чили в знак дружбы изображен триколор.
Болельщик сборной Чили: «Я люблю русских, потому что они очень дружелюбны».
Впервые акция Gentlefan прошла весной в Ростове-на-Дону на матче Лиги Европы. Фанатам «Манчестер Юнайтед» местные болельщики подарили теплые пледы.
Болельщик сборной Чили: «Я люблю русских, потому что они очень дружелюбны».
Впервые акция Gentlefan прошла весной в Ростове-на-Дону на матче Лиги Европы. Фанатам «Манчестер Юнайтед» местные болельщики подарили теплые пледы.
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