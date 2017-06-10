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  • 10.06, 09:16

    Президент Болгарии пообещал «с удовольствием» поддержать отмену санкций против РФ

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    Президент Болгарии пообещал «с удовольствием» поддержать отмену санкций против РФ

    Президент Болгарии пообещал «с удовольствием» поддержать отмену санкций против РФ

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.

    В интервью болгарскому телеканалу BTV Румен Радев отметил, что с удовольствием поддержит любые действия по отмене санкций.

    Румен Радев: «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия».

    Радев также сообщил, что намерен в ближайшее время провести разговор с Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.

    Болгарский лидер также подчеркнул, что не намерен «идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов». Ранее идея пригласить на праздничные мероприятия Владимира Путина вызвала недовольство ряда политиков страны, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

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