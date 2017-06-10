Президент Болгарии пообещал «с удовольствием» поддержать отмену санкций против РФ

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать отмену антироссийских санкций, но сам этот процесс инициировать не может.
В интервью болгарскому телеканалу BTV Румен Радев отметил, что с удовольствием поддержит любые действия по отмене санкций.
Румен Радев: «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия».
Радев также сообщил, что намерен в ближайшее время провести разговор с Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.
Болгарский лидер также подчеркнул, что не намерен «идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов». Ранее идея пригласить на праздничные мероприятия Владимира Путина вызвала недовольство ряда политиков страны, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.
«Болгарский Трамп»: кто такой Румен Радев
Румен Радев: «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия».
Радев также сообщил, что намерен в ближайшее время провести разговор с Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.
Болгарский лидер также подчеркнул, что не намерен «идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов». Ранее идея пригласить на праздничные мероприятия Владимира Путина вызвала недовольство ряда политиков страны, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.
«Болгарский Трамп»: кто такой Румен Радев
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