Президент Болгарии пообещал «с удовольствием» поддержать отмену санкций против РФ

В интервью болгарскому телеканалу BTV Румен Радев отметил, что с удовольствием поддержит любые действия по отмене санкций.: «Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия».Радев также сообщил, что намерен в ближайшее время провести разговор с Владимиром Путиным и пригласить его на праздничные мероприятия в честь 140-летия освобождения страны от османского ига, которые пройдут в 2018 году.Болгарский лидер также подчеркнул, что не намерен «идти на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов». Ранее идея пригласить на праздничные мероприятия Владимира Путина вызвала недовольство ряда политиков страны, в числе которых и бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.