В автокатастрофе с туристическим автобусом в Японии пострадали 39 человек

Один человек погиб и 39 были госпитализированы в японской префектуре Айти, где произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса.
Инцидент произошел на скоростной магистрали в префектуре Айти. Погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в туристический автобус.
В пассажирском автобусе находились 40 человек, включая водителя. В настоящее время движение по этому участку скоростной магистрали перекрыто, сообщает ТАСС.
В пассажирском автобусе находились 40 человек, включая водителя. В настоящее время движение по этому участку скоростной магистрали перекрыто, сообщает ТАСС.
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