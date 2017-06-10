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  • 10.06, 07:46

    В автокатастрофе с туристическим автобусом в Японии пострадали 39 человек

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    В автокатастрофе с туристическим автобусом в Японии пострадали 39 человек

    В автокатастрофе с туристическим автобусом в Японии пострадали 39 человек

    В автокатастрофе с туристическим автобусом в Японии пострадали 39 человек
  • Фото: @shiboutan /twitter.com

    • Один человек погиб и 39 были госпитализированы в японской префектуре Айти, где произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса.

    Инцидент произошел на скоростной магистрали в префектуре Айти. Погиб водитель легкового автомобиля, который врезался в туристический автобус.

    В пассажирском автобусе находились 40 человек, включая водителя. В настоящее время движение по этому участку скоростной магистрали перекрыто, сообщает ТАСС.

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