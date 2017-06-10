Стоун опубликовал постеры фильма о Путине

Американский режиссер Оливер Стоун предложил зрителям выбрать постер для своего фильма о российском президенте Владимире Путине, который выйдет в эфир в США 12 июня.
Автор фильма о Владимире Путине Оливер Стоун опубликовал две афиши. «Скажите мне, какой постер вам больше нравится и почему», — написал режиссер в Twitter.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Недавно на Youtube появился тизер картины.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей. А также прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и сообщил, что бы сделал, если оказался бы в одном душе с геем и сообщил, что уже стал дедушкой.
Tell me which poster you like better and why. pic.twitter.com/7gbUescaVt— Oliver Stone (@TheOliverStone) 9 июня 2017 г.
Документальный фильм обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Недавно на Youtube появился тизер картины.
обсуждал с Биллом Клинтоном вступление России в НАТО, и отметил, что в случае войны между Россией и США не было бы победителей. А также прокомментировал закон о запрете гей-пропаганды в России и сообщил, что бы сделал, если оказался бы в одном душе с геем и сообщил, что уже стал дедушкой.
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