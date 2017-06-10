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  • 10.06, 07:46

    Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США

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    Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США

    Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США

    Три американки за сутки переплыли на доске для серфинга с Кубы в США
  • Фото: Lazy Dog /facebook.com

    • Три спортсменки совершили заплыв на одной доске для серфинга во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США.

    Три женщины — 33-летняя спасатель Синтия Агилар и две школьные учительницы 43-летняя Эйми Спектор и 53-летняя Карен Фигероа — переплыли разделяющий Кубу и США Флоридский пролив за 23 часа 27 минут. Спортсменки преодолели дистанцию длиной в 180 км.

    Как рассказали американки майамскому телеканалу WPLG, во время заплыва они менялись каждые два часа: одна гребла руками, сидя или лежа на доске, две другие отдыхали на лодке, которая сопровождала участниц на протяжении всего пути. К концу путешествия из-за усталости женщинам приходилось чередоваться чаще.

    Синтия Агилар, бабушка которой родилась на Кубе, сообщила журналистам, что путешествие было предпринято во имя мира и взаимопонимания между народами Кубы и США, а также с целью сбора средства для помощи больным раком и спортсменам-инвалидам.

    Президент США Дональд Трамп намерен 16 июня объявить об ужесточении политики Вашингтона в отношении Гаваны. Глава Белого дома рассматривает возможность отмены ряда указов своего предшественника Барака Обамы, касающихся торговли с Кубой, финансовых связей с ней, а также поездок в эту страну.

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