Лондонские террористы пытались взять в аренду через интернет грузовик весом 7,5 тонн, однако им не хватило средств для оплаты.
Скотланд-Ярд сообщил телеканалу Sky News, что исполнителям теракта на Лондонском мосту не хватило средств на аренду 7,5-тонного грузовика. Злоумышленники через Интернет арендовали другой автомобиль и для утяжеления набили его мешками с гравием.
Также все террористы были оснащены розовыми кухонными ножами с 12-дюймовыми лезвиями. Один из нападавших, уроженец Пакистана Гурам Шазад Батт, привязал нож к руке ремнем.
резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки пострадали. Исполнителями теракта оказались Йозеф Захба,
Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан. Все террористы были ликвидированы полицией в ночь нападения.
Также все террористы были оснащены розовыми кухонными ножами с 12-дюймовыми лезвиями. Один из нападавших, уроженец Пакистана Гурам Шазад Батт, привязал нож к руке ремнем.
резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки пострадали. Исполнителями теракта оказались Йозеф Захба,
Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан. Все террористы были ликвидированы полицией в ночь нападения.
Комментарии