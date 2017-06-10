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  • 10.06, 03:12

    Террористам в Лондоне не хватило денег на более тяжелый грузовик

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    Террористам в Лондоне не хватило денег на более тяжелый грузовик

    Террористам в Лондоне не хватило денег на более тяжелый грузовик

    Лондонские террористы пытались взять в аренду через интернет грузовик весом 7,5 тонн, однако им не хватило средств для оплаты.

    Скотланд-Ярд сообщил телеканалу Sky News, что исполнителям теракта на Лондонском мосту не хватило средств на аренду 7,5-тонного грузовика. Злоумышленники через Интернет арендовали другой автомобиль и для утяжеления набили его мешками с гравием.

    Также все террористы были оснащены розовыми кухонными ножами с 12-дюймовыми лезвиями. Один из нападавших, уроженец Пакистана Гурам Шазад Батт, привязал нож к руке ремнем.

    Напомним, теракт на Лондонском мосту произошел 3 июня. Вооруженные ножами злоумышленники на грузовике протаранили толпу пешеходов, а потом принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки пострадали. Исполнителями теракта оказались Йозеф Захба,
    Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан. Все террористы были ликвидированы полицией в ночь нападения.

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