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  • 10.06, 01:41

    Ученые назвали четыре правила долгой жизни

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    Ученые назвали четыре правила долгой жизни

    Ученые назвали четыре правила долгой жизни

    Не пить, не курить, не есть лишнего и много двигаться: группа исследователей из Швеции назвала четыре главных фактора, напрямую связанных с увеличением продолжительности человеческой жизни.

    Научный доклад шведских ученых публикует Journal of Internal Medicine.

    Важнейшими элементами, помогающими достичь глубокой старости, являются регулярная физическая активность, отказ от курения, умеренное употребление спиртных напитков (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица равна примерно 30 граммам водки), а также сбалансированная по содержанию питательных веществ и витаминов диета, говорится в исследовании.

    В опросе приняли участие свыше 33 тысяч мужчин и 30 тысяч женщин в возрасте от 45 до 83 лет, передает РИА Новости.

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