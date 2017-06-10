Мы и наука. Наука и мы
ТВ-Эфир
Мы и наука. Наука и мы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 01:41

    Трамп и Макрон поздравили Мэй с переизбранием

    комментировать

    Трамп и Макрон поздравили Мэй с переизбранием

    Трамп и Макрон поздравили Мэй с переизбранием

    Британский премьер Тереза Мэй провела телефонные разговоры с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном после подведения итогов выборов в парламент Великобритании.

    Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поздравили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с переизбранием на пост главы кабмина, сообщает Reuters.

    «Президент Франции Эмманэль Макрон позвонил, чтобы поздравить премьер-министра и заявил, что он рад тому, что она продолжит оставаться близким партнером (Франции)», — говорится в сообщении пресс-службы Мэй.

    В телефонном разговоре с США лидеры стран отметили, что «близкая дружба между государствами имеет важное значение».

    Сегодня в Великобритании подвели итоги внеочередных всеобщих выборов в британский парламент. Британские консерваторы получили 318 мандатов, лейбористы — 262. Тори одержали победу на выборах в Великобритании, но потеряли большинство. Несмотря на сложившуюся ситуацию, консерваторам удалось заручиться поддержкой ДЮП, что позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. Премьер приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.

    Новости по теме

    Великобритания выходит из ЕС

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru