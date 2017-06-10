Трамп и Макрон поздравили Мэй с переизбранием

Британский премьер Тереза Мэй провела телефонные разговоры с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном после подведения итогов выборов в парламент Великобритании.
Президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эммануэль Макрон поздравили премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с переизбранием на пост главы кабмина, сообщает Reuters.
«Президент Франции Эмманэль Макрон позвонил, чтобы поздравить премьер-министра и заявил, что он рад тому, что она продолжит оставаться близким партнером (Франции)», — говорится в сообщении пресс-службы Мэй.
В телефонном разговоре с США лидеры стран отметили, что «близкая дружба между государствами имеет важное значение».
потеряли большинство. Несмотря на сложившуюся ситуацию, консерваторам удалось заручиться поддержкой ДЮП, что позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. Премьер приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.
«Президент Франции Эмманэль Макрон позвонил, чтобы поздравить премьер-министра и заявил, что он рад тому, что она продолжит оставаться близким партнером (Франции)», — говорится в сообщении пресс-службы Мэй.
В телефонном разговоре с США лидеры стран отметили, что «близкая дружба между государствами имеет важное значение».
потеряли большинство. Несмотря на сложившуюся ситуацию, консерваторам удалось заручиться поддержкой ДЮП, что позволило Мэй получить у королевы Елизаветы II мандат на формирование нового правительства. Премьер приняла решение оставить на своих постах всех ключевых министров.
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