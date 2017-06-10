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  • 10.06, 01:41

    Генштаб РФ обвинил США в сговоре с ИГИЛ

    1 комментарий

    Генштаб РФ обвинил США в сговоре с ИГИЛ

    Генштаб РФ обвинил США в сговоре с ИГИЛ

    Коалиция во главе с США и Союз демократических сил вступают в сговор с главарями террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые без боя сдают занятые ими населенные пункты в САР, заявил командующий российской группировкой войск на территории Сирии.

    Российская группировка войск в Сирии отслеживает обстановку в районе Ракки, где боевики беспрепятственно покидают город, заявил командующий российской группировкой войск на территории САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

    «Создается впечатление, что под легендой борьбы с международным терроризмом на территории Сирии американцы используют ИГИЛ, чтобы оказывать упорное сопротивление продвижению правительственных войск», — отметил генерал-полковник.

    Сергей Суровикин, генерал-полковник, командующий российской группировкой войск в САР: «Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им „Союзом демократических сил“ вступают в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», — сказал он.

    В Пентагоне информацию опровергли, заявив, что держат ситуацию под контролем.

    Джефф Дэвис, официальный представитель Пентагона: «Изоляция достаточно жесткая. Они (боевики) изолированы (со всех сторон)».

    Вместе с тем Дэвис признал, что через блокпосты «могут просочиться» люди, которые не одеты в униформу.

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