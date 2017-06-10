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  • 10.06, 01:42

    Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

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    Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

    Конгресс запросил у Белого дома записи бесед Трампа и Коми

    Члены конгресса США потребовали от юрисконсульта Белого дома Дона Макгана предоставить до 23 июня «аудиозаписи или записки» бесед, которые были у президента США Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

    Комитет по разведке палаты представителей конгресса США запросил у Белого дома записи бесед президента Дональда Трампа с экс-директором ФБР Джеймсом Коми.

    Помимо Белого дома конгресс отправил запрос профессору Дэниелу Ричману, через которого экс-глава ФБР анонимно передавал в прессу содержание своих бесед с президентом, сообщает РИА Новости.

    Ранее сам Дональд Трамп на вопрос о наличии аудиозаписей заявил, что «возможно, вы скоро узнаете об этом». Однако отметил, что критикующие его СМИ «будут разочарованы».

    Представители конгресса США пытаются выяснить, действительно ли президент просил главу ФБР прекратить расследование предполагаемых связей окружения Трампа с РФ, после чего якобы последовало увольнение главы бюро.

    Напомним, выступление Коми в сенате США стало его первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.

    Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.

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