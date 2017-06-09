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  • 10.06, 00:10

    Роскомнадзор опроверг хакерскую атаку на «Сбербанк»

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    Роскомнадзор опроверг хакерскую атаку на «Сбербанк»

    Роскомнадзор опроверг хакерскую атаку на «Сбербанк»

    Сбой в работе систем «Сбербанка», в результате которого у ряда клиентов возникли проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных, не связан с атаками хакеров, заявили в Роскомнадзоре.

    В Роскомнадзоре подтвердили, что сбой в работе систем «Сбербанка» не связан с атаками хакеров, передает ТАСС.

    Вадим Ампелонский, официальный представитель Роскомнадзора: «Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается».

    А в МВД сообщили, что уже установили источник распространения ложной информации о DNS-атаках и начали проверку.

    Из сообщения МВД РФ: «МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации».

    Ранее в «Сбербанке» подтвердили, что после полудня у банка возникли проблемы с обслуживанием держателей карт платежных систем Mastercard и «Мир». Сбой затронул менее 10% операций по картам и длился не более 40 минут. Сейчас все системы банка работают в штатном режиме.

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