Роскомнадзор опроверг хакерскую атаку на «Сбербанк»

Сбой в работе систем «Сбербанка», в результате которого у ряда клиентов возникли проблемы с оплатой, переводами и снятием наличных, не связан с атаками хакеров, заявили в Роскомнадзоре.
В Роскомнадзоре подтвердили, что сбой в работе систем «Сбербанка» не связан с атаками хакеров, передает ТАСС.
Вадим Ампелонский, официальный представитель Роскомнадзора: «Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается».
А в МВД сообщили, что уже установили источник распространения ложной информации о DNS-атаках и начали проверку.
Из сообщения МВД РФ: «МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации».
Вадим Ампелонский, официальный представитель Роскомнадзора: «Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается».
А в МВД сообщили, что уже установили источник распространения ложной информации о DNS-атаках и начали проверку.
Из сообщения МВД РФ: «МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации».
Комментарии