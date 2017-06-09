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  • 10.06, 00:10

    Дональд Трамп: Коми подтвердил в сенате, что не было никакого «сговора с Россией»

    1 комментарий

    Дональд Трамп: Коми подтвердил в сенате, что не было никакого «сговора с Россией»

    Дональд Трамп: Коми подтвердил в сенате, что не было никакого «сговора с Россией»

    Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате и считает их положительными для себя.

    В ходе пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп пояснил, что уволенный им ранее Джеймс Коми подтвердил ряд его утверждений.

    Дональд Трамп, президент РФ: «Не было тайных сговоров (штаба Д.Трампа с РФ), не было помех расследованию (российского вмешательства в выборы США), а он (Дж.Коми) оказался источником утечек в СМИ».

    Но некоторые вещи, которые говорил Коми, «просто не были правдой», подытожил президент США.

    Трамп также пообещал, что «в очень скором времени» ответит на вопрос о том, были ли записи его разговоров с экс-главой ФБР. Американский лидер при этом отметил, что критикующие его СМИ «будут разочарованы».

    Напомним, выступление Коми в сенате США стало его первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.

    Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.

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