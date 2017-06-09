Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен показаниями
экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате и считает их положительными для себя.
В ходе пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп пояснил, что уволенный им ранее Джеймс Коми подтвердил ряд его утверждений.
Дональд Трамп, президент РФ: «Не было тайных сговоров (штаба Д.Трампа с РФ), не было помех расследованию (российского вмешательства в выборы США), а он (Дж.Коми) оказался источником утечек в СМИ».
Но некоторые вещи, которые говорил Коми, «просто не были правдой», подытожил президент США.
Трамп также пообещал, что «в очень скором времени» ответит на вопрос о том, были ли записи его разговоров с экс-главой ФБР. Американский лидер при этом отметил, что критикующие его СМИ «будут разочарованы».
первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.
Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.
Дональд Трамп, президент РФ: «Не было тайных сговоров (штаба Д.Трампа с РФ), не было помех расследованию (российского вмешательства в выборы США), а он (Дж.Коми) оказался источником утечек в СМИ».
Но некоторые вещи, которые говорил Коми, «просто не были правдой», подытожил президент США.
Трамп также пообещал, что «в очень скором времени» ответит на вопрос о том, были ли записи его разговоров с экс-главой ФБР. Американский лидер при этом отметил, что критикующие его СМИ «будут разочарованы».
первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.
Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.
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