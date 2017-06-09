Шеф. Игра на повышение
ТВ-Эфир
Шеф. Игра на повышение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 22:40

    Генштаб РФ сообщил о завершении гражданской войны в Сирии

    комментировать

    Генштаб РФ сообщил о завершении гражданской войны в Сирии

    Генштаб РФ сообщил о завершении гражданской войны в Сирии

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в лучшую сторону после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории этой страны, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ.

    Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.

    Сергей Рудской, генерал-полковник, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями».

    В Генштабе РФ отмечают, что в зонах деэскалации возобновлен гуманитарный доступ во все населенные пункты. За прошедший месяц по линии международных организаций в страну направлено 14 гумконвоев, которые значительно улучшили положение населения, сообщает РИА Новости.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru