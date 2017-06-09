Генштаб РФ сообщил о завершении гражданской войны в Сирии

Ситуация в Сирии кардинально изменилась в лучшую сторону после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории этой страны, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ.
Гражданская война в Сирии фактически остановлена, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.
Сергей Рудской, генерал-полковник, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями».
РИА Новости.
Генерал отметил, что население возвращается в освобожденные города, активно восстанавливаются домашние хозяйства, объекты энергоснабжения, транспортные узлы и дороги, наполняются водой оросительные каналы.
Сергей Рудской, генерал-полковник, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ: «Кроме того, ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями».
РИА Новости.
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