Назначена дата третьего чтения законопроекта о реновации

Третье чтение законопроекта о реновации жилого фонда Москвы планируется на 14 июня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе пленарного заседания в Госдуме спикер Вячеслав Володин сообщил, что в третий раз депутаты соберутся обсудить законопроект уже на следующей неделе — 14 июня.
Сегодня Госдума приняла во втором чтении проект о реновации. Все ключевые поправки уже обсуждены. Третье чтение, по сути, будет техническим. Дальше воспрепятствовать принятию закона о реновации может только Совет Федерации и президент.
изменился кардинально. Были учтены мнения и замечания, высказанные собственниками домов, попадавших под снос. В обновленной версии законопроекта отмечается, что в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. Кроме того теперь любой несогласный человек имеет право обратиться в суд, а само решение, расселяться из хрущевки или нет, принимают жители, а не чиновники. Изначально предлагалось давать равнозначную квартиру, то есть квартиру той же площади. О ее качестве и состоянии речь не шла, только о метрах. Теперь же все-таки равноценную. Новая квартира не должна быть дешевле старой и должна располагаться в том же районе. Кроме того, жители, которые имеют комнаты в коммуналках, должны получить в результате переселения отдельные квартиры.
Сегодня Госдума приняла во втором чтении проект о реновации. Все ключевые поправки уже обсуждены. Третье чтение, по сути, будет техническим. Дальше воспрепятствовать принятию закона о реновации может только Совет Федерации и президент.
изменился кардинально. Были учтены мнения и замечания, высказанные собственниками домов, попадавших под снос. В обновленной версии законопроекта отмечается, что в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957–1968 годов. Кроме того теперь любой несогласный человек имеет право обратиться в суд, а само решение, расселяться из хрущевки или нет, принимают жители, а не чиновники. Изначально предлагалось давать равнозначную квартиру, то есть квартиру той же площади. О ее качестве и состоянии речь не шла, только о метрах. Теперь же все-таки равноценную. Новая квартира не должна быть дешевле старой и должна располагаться в том же районе. Кроме того, жители, которые имеют комнаты в коммуналках, должны получить в результате переселения отдельные квартиры.
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