В Москве к 12 июня установят камеры с функцией «распознавание портрета»

В Москве примут беспрецедентные меры безопасности при праздновании Дня России.
На мероприятиях впервые будут использоваться видеокамеры с функцией идентификации личности.
Как сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, камеры будут устанавливаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.
По словам Черникова, система предусматривает функцию «распознавание портрета», передает «Интерфакс».
Всего в столице в рамках празднования Дня России состоится более 150 мероприятий. Для москвичей и гостей города подготовили концерты, фестивали и выставки. Центральным же мероприятием станет концерт на Красной площади, который завершится праздничным салютом.
Безопасность и порядок будут обеспечивать более 8,7 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.
Как сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, камеры будут устанавливаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций.
По словам Черникова, система предусматривает функцию «распознавание портрета», передает «Интерфакс».
Всего в столице в рамках празднования Дня России состоится более 150 мероприятий. Для москвичей и гостей города подготовили концерты, фестивали и выставки. Центральным же мероприятием станет концерт на Красной площади, который завершится праздничным салютом.
Безопасность и порядок будут обеспечивать более 8,7 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.
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