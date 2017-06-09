В Пулково 4-летней девочке отрубило пальцы

В петербургском аэропорту Пулково тяжелую травму получила
4-летняя девочка.
ЧП случилось в одном из ресторанов, расположенных в зоне отлета. Ребенок опрокинул на себя незакрепленный стол. В результате падения деревянной столешницы девочка, как сообщает Следственный комитет, получила «ампутационную травму руки». По некоторым данным, ребенку отрубило пальцы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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