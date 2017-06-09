Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 21:08

    Российские футболисты разошлись миром с чилийцами

    комментировать
    • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
    Российские футболисты разошлись миром с чилийцами

    Российские футболисты разошлись миром с чилийцами

    Российские футболисты разошлись миром с чилийцами
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Сборные России и Чили обменялись голами в товарищеском матче.

    Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1.

    Первыми вперед смогли выйти гости. На 56-й минуте точный удар нанес Маурисио Исла. Однако всего через 10 минут Виктор Васин восстановил равновесие.

    Отметим, что обе сборных сейчас готовятся к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе подопечным Станислава Черчесова предстоит играть с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Чили же будет противостоять сборным Камеруна, Австралии и Германии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru