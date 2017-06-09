Российские футболисты разошлись миром с чилийцами

Сборные России и Чили обменялись голами в товарищеском матче.

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Чили

Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1.



Первыми вперед смогли выйти гости. На 56-й минуте точный удар нанес Маурисио Исла. Однако всего через 10 минут Виктор Васин восстановил равновесие.



Отметим, что обе сборных сейчас готовятся к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. На групповом этапе подопечным Станислава Черчесова предстоит играть с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Чили же будет противостоять сборным Камеруна, Австралии и Германии.

