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  • 09.06, 22:40
    Саперов Росгвардии наградили за предотвращение второго теракта в петербургском метро. Росгвардия, Санкт-Петербург, взрывы, метро, награды и премии, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Саперов Росгвардии наградили за предотвращение второго теракта в петербургском метро

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    Саперов Росгвардии наградили за предотвращение второго теракта в петербургском метро

    Саперов Росгвардии наградили за предотвращение второго теракта в петербургском метро

      Сотрудников ОМОНа отметили орденом Мужества и медалями «За отвагу».

      Сегодня высокие государственные награды вручены бойцам Росгвардии, предотвратившим второй взрыв в петербургском метро 3 апреля. Орденов и медалей удостоились двое инженеров-саперов и взрывотехник ОМОНа, которые в день теракта не дали сработать взрывному устройству, находившемуся в подземном вестибюле станции метро «Площадь Восстания».

      Правоохранители сумели быстро определить конструкцию СВУ и решились обезвреживать его на месте, уже зная, что на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел взрыв.

      Старший инженер-сапер, майор полиции за такие самоотверженные и волевые действия награжден орденом Мужества, а двое его подчиненных — медалями «За отвагу». Еще нескольким служащим Росгвардии командующий округом вручил ведомственные награды.

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