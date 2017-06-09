Саперов Росгвардии наградили за предотвращение второго теракта в петербургском метро

Сотрудников ОМОНа отметили орденом Мужества и медалями «За отвагу».
Сегодня высокие государственные награды вручены бойцам Росгвардии, предотвратившим второй взрыв в петербургском метро 3 апреля. Орденов и медалей удостоились двое инженеров-саперов и взрывотехник ОМОНа, которые в день теракта не дали сработать взрывному устройству, находившемуся в подземном вестибюле станции метро «Площадь Восстания».
Правоохранители сумели быстро определить конструкцию СВУ и решились обезвреживать его на месте, уже зная, что на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел взрыв.
Старший инженер-сапер, майор полиции за такие самоотверженные и волевые действия награжден орденом Мужества, а двое его подчиненных — медалями «За отвагу». Еще нескольким служащим Росгвардии командующий округом вручил ведомственные награды.
Правоохранители сумели быстро определить конструкцию СВУ и решились обезвреживать его на месте, уже зная, что на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» произошел взрыв.
Старший инженер-сапер, майор полиции за такие самоотверженные и волевые действия награжден орденом Мужества, а двое его подчиненных — медалями «За отвагу». Еще нескольким служащим Росгвардии командующий округом вручил ведомственные награды.
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