Назван топ-10 самых добрых городов России

Общественная палата России определила 10 самых добрых городов страны по итогам весеннего этапа экологической акции #МарафонДобрыхДел.
По итогам рейтинга, опубликованного на сайте Общественной палаты, самым добрым городом страны стал Санкт-Петербург. На втором месте уверенно расположились подмосковные Химки. Замыкает тройку лидеров Кронштадт.
Москва заняла восьмую строчку рейтинга, уступив Казани, Ульяновску, Уссурийску и Чебоксарам. На девятом и десятом местах расположились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
В весеннем этапе экомарафона участвовали 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. В Общественной палате также составили рейтинг лучших участников проекта. Первое место в нем досталось жительнице Химок Елене Баевой. Женщина организовала масштабную акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки в Плесецке, к которому привлекла шесть городских библиотек и свыше 500 человек, пожертвовавших более 700 книг. Кроме этого, активистка своими силами провела экологический праздник в местной школе, на котором собрала три тонны вторсырья и 28 килограммов батареек.
Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Ее главной целью стало формирование ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.
Москва заняла восьмую строчку рейтинга, уступив Казани, Ульяновску, Уссурийску и Чебоксарам. На девятом и десятом местах расположились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.
В весеннем этапе экомарафона участвовали 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. В Общественной палате также составили рейтинг лучших участников проекта. Первое место в нем досталось жительнице Химок Елене Баевой. Женщина организовала масштабную акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки в Плесецке, к которому привлекла шесть городских библиотек и свыше 500 человек, пожертвовавших более 700 книг. Кроме этого, активистка своими силами провела экологический праздник в местной школе, на котором собрала три тонны вторсырья и 28 килограммов батареек.
Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Ее главной целью стало формирование ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.
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