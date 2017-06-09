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  • 09.06, 22:40

    Назван топ-10 самых добрых городов России

    3 комментария

    Назван топ-10 самых добрых городов России

    Назван <nobr>топ-10</nobr> самых добрых городов России

    Общественная палата России определила 10 самых добрых городов страны по итогам весеннего этапа экологической акции #МарафонДобрыхДел.

    По итогам рейтинга, опубликованного на сайте Общественной палаты, самым добрым городом страны стал Санкт-Петербург. На втором месте уверенно расположились подмосковные Химки. Замыкает тройку лидеров Кронштадт.

    Москва заняла восьмую строчку рейтинга, уступив Казани, Ульяновску, Уссурийску и Чебоксарам. На девятом и десятом местах расположились Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

    В весеннем этапе экомарафона участвовали 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов. В Общественной палате также составили рейтинг лучших участников проекта. Первое место в нем досталось жительнице Химок Елене Баевой. Женщина организовала масштабную акцию по сбору книг для сгоревшей библиотеки в Плесецке, к которому привлекла шесть городских библиотек и свыше 500 человек, пожертвовавших более 700 книг. Кроме этого, активистка своими силами провела экологический праздник в местной школе, на котором собрала три тонны вторсырья и 28 килограммов батареек.

    Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Ее главной целью стало формирование ответственного отношения к природе и вовлечение россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.

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