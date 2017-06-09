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  • 09.06, 22:40
    Петербургские такси стали похожи на граффити. Санкт-Петербург, граффити, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургские такси стали похожи на граффити

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    Петербургские такси стали похожи на граффити

    Петербургские такси стали похожи на граффити

      Такси одного из перевозчиков оформили в современном художественном стиле.

      По Петербургу теперь можно проехать на ковре-такси. Впрочем, не только на нем, но и на десятке других автомобилей, затейливо оформленных мастерами граффити.

      Своеобразными «передвижниками» им помог стать один из крупнейших таксомоторных перевозчиков страны и петербургский музей уличного искусства. Для оформления десяти машин лучшие из 500 работ отобрали члены профессионального жюри, еще два рисунка определили голосованием в Интернете. В основном, художники концептуально выражали в произведениях рефлексию по поводу жизни и перемещений в мегаполисе.

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