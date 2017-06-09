Петербургские такси стали похожи на граффити

Такси одного из перевозчиков оформили в современном художественном стиле.

По Петербургу теперь можно проехать на ковре-такси. Впрочем, не только на нем, но и на десятке других автомобилей, затейливо оформленных мастерами граффити.



Своеобразными «передвижниками» им помог стать один из крупнейших таксомоторных перевозчиков страны и петербургский музей уличного искусства. Для оформления десяти машин лучшие из 500 работ отобрали члены профессионального жюри, еще два рисунка определили голосованием в Интернете. В основном, художники концептуально выражали в произведениях рефлексию по поводу жизни и перемещений в мегаполисе.