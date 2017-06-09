«Живи без страха!»: российские врачи рассказали о прорывах в современной медицине

В России стартовала медицинская программа «Живи без страха!». Специалисты предлагают пройти диагностику, чтобы как можно раньше обнаружить возможные болезни. Речь, в первую очередь, идет об онкологии.

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В пилотный проект пока включили восемь регионов — это Дальний Восток, Сибирь и Ростовская область. Все обследования можно будет сделать совершенно бесплатно.



Сейчас в стране от рака ежегодно умирают около 300 тысяч человек. И хотя эксперты фиксируют рост уровня заболеваемости, в арсенале врачей появились технологии для борьбы с недугами, которые раньше считались неизлечимыми.



Например, томские хирурги первыми имплантировали сердечный клапан без вскрытия грудной клетки маленькому ребенку, который уже на следующий день бегал и играл, как все нормальные дети.



Принципиально новый метод лечения аритмии — тоже российская разработка. Тактика оперативного вмешательства индивидуальна для каждого пациента. Воздействие электрического тока — адресно, на очаги болезни. Пациенту до процедуры вводится специальный фармпрепарат, который накапливается в патологических очагах. С помощью специальной программы эти очаги выявляются, после чего проводится операция.



Больше всего людей в мире умирает сегодня из-за проблем с сердцем и сосудами. Но за последние пять лет в нашей стране показатель смертности из-за подобных заболеваний снизился на 12%. А количество проводимых операций выросло в несколько раз. В сердечно-сосудистой хирургии Россия стала одним из мировых лидеров.



Российские врачи ищут новые решения старых проблем. И именно такой нестандартный подход часто спасает жизни.



Подробнее о прорывах в современной медицине — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

