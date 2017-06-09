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  • 09.06, 21:08
    «Живи без страха!»: российские врачи рассказали о прорывах в современной медицине. врачи, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Живи без страха!»: российские врачи рассказали о прорывах в современной медицине

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    «Живи без страха!»: российские врачи рассказали о прорывах в современной медицине

    «Живи без страха!»: российские врачи рассказали о прорывах в современной медицине

      В России стартовала медицинская программа «Живи без страха!». Специалисты предлагают пройти диагностику, чтобы как можно раньше обнаружить возможные болезни. Речь, в первую очередь, идет об онкологии.

      В пилотный проект пока включили восемь регионов — это Дальний Восток, Сибирь и Ростовская область. Все обследования можно будет сделать совершенно бесплатно.

      Сейчас в стране от рака ежегодно умирают около 300 тысяч человек. И хотя эксперты фиксируют рост уровня заболеваемости, в арсенале врачей появились технологии для борьбы с недугами, которые раньше считались неизлечимыми.

      Например, томские хирурги первыми имплантировали сердечный клапан без вскрытия грудной клетки маленькому ребенку, который уже на следующий день бегал и играл, как все нормальные дети.

      Принципиально новый метод лечения аритмии — тоже российская разработка. Тактика оперативного вмешательства индивидуальна для каждого пациента. Воздействие электрического тока — адресно, на очаги болезни. Пациенту до процедуры вводится специальный фармпрепарат, который накапливается в патологических очагах. С помощью специальной программы эти очаги выявляются, после чего проводится операция.

      Больше всего людей в мире умирает сегодня из-за проблем с сердцем и сосудами. Но за последние пять лет в нашей стране показатель смертности из-за подобных заболеваний снизился на 12%. А количество проводимых операций выросло в несколько раз. В сердечно-сосудистой хирургии Россия стала одним из мировых лидеров.

      Российские врачи ищут новые решения старых проблем. И именно такой нестандартный подход часто спасает жизни.

      Подробнее о прорывах в современной медицине — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.

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