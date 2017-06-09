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  • 09.06, 21:08

    «ВИМ-Авиа» сокращает число летних чартеров

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    «ВИМ-Авиа» сокращает число летних чартеров

    <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> сокращает число летних чартеров

    Представители «ВИМ-Авиа» выступили с официальным заявлением в связи с отменой нескольких чартеров на курорты, в том числе из Петербурга.

    В авиакомпании сообщают, что количество летних чартерных рейсов частично сокращается. График планируют стабилизировать в течение двух недель, его опубликуют в ближайшее время. Инициативу поддержали туроператоры, Минтранс, Росавиация и Ростуризм.

    Приоритеты получат регулярные рейсы по России, «а также те чартерные цепочки, организаторы которых выполнили свои финансовые обязательства». «ВИМ-Авиа» приносит извинения пассажирам и заверяет, что ситуация находится под контролем.

    В качестве причин веерных задержек, а впоследствии и отмен рейсов авиакомпания называет поздний возврат с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных самолетов, которое совпало с началом сезона отпусков. Как заверили в «ВИМ-Авиа», попытки зафрахтовать под перевозку воздушные суда других компаний не удались из-за тотального дефицита самолетов.

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