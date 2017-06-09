Австралийский Мельбурн признан самым «умным» городом планеты на отраслевой конференции в США.

По мнению экспертов из организации Intelligent Community Forum (ICF), власти второго по величине города Австралии добились впечатляющих успехов в сфере повышения уровня жизни и качества образования, улучшения условий труда и развития инфраструктуры. Кроме того, в Мельбурне находится более десятка университетов, а большинство жителей проходило обучение в каком-либо вузе.



В 2017 году на звание самого «умного» города планеты претендовало 380 городов, а в финал вместе с Мельбурном пробились Москва, канадские Эдмонтон и Грей Каунти, тайваньские Цзяи и Таоюань, а также еще один австралийский город Ипсвич.



Главная задача форума заключается в том, чтобы выявить города, чьи технологии могут служить примером для массового внедрения на других территориях. Победителями прошлых лет признавались Торонто, Монреаль, Эйндховен, Стокгольм и Глазго.

