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  • 10.06, 00:10
    Мельбурн признан самым «умным» городом планеты. Интернет, рейтинги, технологии, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мельбурн признан самым «умным» городом планеты

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    Мельбурн признан самым «умным» городом планеты

    Мельбурн признан самым «умным» городом планеты

      Австралийский Мельбурн признан самым «умным» городом планеты на отраслевой конференции в США.

      По мнению экспертов из организации Intelligent Community Forum (ICF), власти второго по величине города Австралии добились впечатляющих успехов в сфере повышения уровня жизни и качества образования, улучшения условий труда и развития инфраструктуры. Кроме того, в Мельбурне находится более десятка университетов, а большинство жителей проходило обучение в каком-либо вузе.

      В 2017 году на звание самого «умного» города планеты претендовало 380 городов, а в финал вместе с Мельбурном пробились Москва, канадские Эдмонтон и Грей Каунти, тайваньские Цзяи и Таоюань, а также еще один австралийский город Ипсвич.

      Главная задача форума заключается в том, чтобы выявить города, чьи технологии могут служить примером для массового внедрения на других территориях. Победителями прошлых лет признавались Торонто, Монреаль, Эйндховен, Стокгольм и Глазго.

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