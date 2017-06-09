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  • 09.06, 21:08
    Американского производителя роботов Boston Dynamics купили японцы. роботы, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американского производителя роботов Boston Dynamics купили японцы

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    Американского производителя роботов Boston Dynamics купили японцы

    Американского производителя роботов Boston Dynamics купили японцы

      Сегодня один из пионеров в производстве механических роботов — компания Boston Dynamics — сменил владельца.

      Даже если вы никогда не слышали название этой компании, вы наверняка видели в Интернете ролики про ее роботов. На одном из видео двухметровое существо под названием Handle лихо разгоняется, запрыгивает на стол и, забавно перебирая конечностями, ловко с него спрыгивает. А на другом робот Atlas отправляется на прогулку по лесу, чуть не проваливается в снег, но все-таки удерживается на ногах, а потом расставляет 4-килограммовые коробки.

      С 2013 года Boston Dynamics принадлежала корпорации Alphabet — это материнская компания Google. Но теперь ее выкупил японский технологический конгломерат SoftBank. Цену не называют.

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