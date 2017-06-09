Закон о реновации кардинально изменился

Госдума во втором чтении приняла закон о реновации жилья в Москве. Он серьезно доработан с учетом поправок.
По сути, закон о реновации сегодня принят. Так называемое второе чтение является главным. Все ключевые поправки уже обсуждены. Третье чтение в общем техническое. Дальше завернуть решение депутатов может только Совет Федерации и президент. Ко второму чтению законопроект изменился кардинально.
Изначально история с реновацией выглядела какой-то очень уж принудительной. Власти решили расселить дом — извольте на выход с вещами. Это не прошло. Любой несогласный человек имеет право обратиться в суд, а само решение, расселяться из хрущевки или нет, принимают жители, а не чиновники. Если треть живущих в доме плюс один против, то ничего и не будет.
Еще одна ключевая перемена кроется в тонкостях выражений. Изначально предлагалось давать равнозначную квартиру, то есть квартиру той же площади. О ее качестве и состоянии речь не шла, только о метрах. Теперь же все-таки равноценную. То есть претензии можно просчитать и предъявить в деньгах. Новая квартира не должна быть дешевле старой и должна располагаться в том же районе. Кроме того, жители, которые имеют комнаты в коммуналках, должны получить в результате переселения отдельные квартиры.
Закон о реновации вышел на финишную прямую — третье чтение меньше чем через неделю. Но споры вокруг него вряд ли прекратятся, ведь всегда будут довольные и недовольные. Самое главное, как заявляют многие эксперты, не просто принять правила игры, главное, как это все будет на деле, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.
Изначально история с реновацией выглядела какой-то очень уж принудительной. Власти решили расселить дом — извольте на выход с вещами. Это не прошло. Любой несогласный человек имеет право обратиться в суд, а само решение, расселяться из хрущевки или нет, принимают жители, а не чиновники. Если треть живущих в доме плюс один против, то ничего и не будет.
Еще одна ключевая перемена кроется в тонкостях выражений. Изначально предлагалось давать равнозначную квартиру, то есть квартиру той же площади. О ее качестве и состоянии речь не шла, только о метрах. Теперь же все-таки равноценную. То есть претензии можно просчитать и предъявить в деньгах. Новая квартира не должна быть дешевле старой и должна располагаться в том же районе. Кроме того, жители, которые имеют комнаты в коммуналках, должны получить в результате переселения отдельные квартиры.
Закон о реновации вышел на финишную прямую — третье чтение меньше чем через неделю. Но споры вокруг него вряд ли прекратятся, ведь всегда будут довольные и недовольные. Самое главное, как заявляют многие эксперты, не просто принять правила игры, главное, как это все будет на деле, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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