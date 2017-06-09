В кальянной в центре Москвы нашли льва: фото

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили трехмесячного львенка в одной из кальянных в столичном районе Хамовники.
Маленький хищник был обнаружен во время проверки, которая прошла по просьбам граждан. Необходимых документов у владельцев заведения не оказалось.
Львенок изъят и передан в Центр реабилитации диких животных. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщили в московской прокуратуре.
Львенок изъят и передан в Центр реабилитации диких животных. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщили в московской прокуратуре.
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