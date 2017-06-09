Террорист Андерс Брейвик стал Фьотольфом

Андерс Беринг Брейвик, жертвами которого стали 77 человек, официально изменил имя.
Теперь норвежского террориста зовут Фьотольф Хансен. Это имя занесено в государственный регистр населения.
Информацию о том, что Брейвик сменил имя, подтвердил адвокат Эйстейн Стуррвик, представляющий интересы террориста, передает ТАСС. Причина этого шага не называется.
Напомним, летом 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в Осло и массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утёйа. В результате погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Свои действия террорист объяснил протестом против мультикультурализма и нашествия мигрантов.
Сейчас Брейвик отбывает 21-летний срок, который может продлеваться неограниченное число раз, в одиночной трехкомнатной камере с телевизором, компьютером, игровой приставкой и тренажерами. При этом ранее террорист жаловался на условия тюремного содержания — особенно Брейвику не понравились еда из микроволновки, холодный кофе и пластиковые столовые приборы.
Информацию о том, что Брейвик сменил имя, подтвердил адвокат Эйстейн Стуррвик, представляющий интересы террориста, передает ТАСС. Причина этого шага не называется.
Напомним, летом 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в Осло и массовый расстрел в молодежном лагере на острове Утёйа. В результате погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Свои действия террорист объяснил протестом против мультикультурализма и нашествия мигрантов.
Сейчас Брейвик отбывает 21-летний срок, который может продлеваться неограниченное число раз, в одиночной трехкомнатной камере с телевизором, компьютером, игровой приставкой и тренажерами. При этом ранее террорист жаловался на условия тюремного содержания — особенно Брейвику не понравились еда из микроволновки, холодный кофе и пластиковые столовые приборы.
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