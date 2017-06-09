СМИ сообщили о масштабном банковском сбое в России

В России произошел масштабный сбой в обслуживании банковских карт.
В частности, сегодня вечером перестали работать POS-терминалы (устройства для приема к оплате платежных карт) сразу нескольких крупных финансовых учреждений, в том числе «Сбербанка».
Как пишут «Ведомости», клиенты стали массово жаловаться на проблемы с платежами в торговых точках. Причина сбоя сейчас устанавливается.
Как пишут «Ведомости», клиенты стали массово жаловаться на проблемы с платежами в торговых точках. Причина сбоя сейчас устанавливается.
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