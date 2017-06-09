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  • 09.06, 19:39

    СМИ сообщили о масштабном банковском сбое в России

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    СМИ сообщили о масштабном банковском сбое в России

    СМИ сообщили о масштабном банковском сбое в России

    В России произошел масштабный сбой в обслуживании банковских карт.

    В частности, сегодня вечером перестали работать POS-терминалы (устройства для приема к оплате платежных карт) сразу нескольких крупных финансовых учреждений, в том числе «Сбербанка».

    Как пишут «Ведомости», клиенты стали массово жаловаться на проблемы с платежами в торговых точках. Причина сбоя сейчас устанавливается.

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