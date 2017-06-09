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  • 09.06, 19:39

    Скончался первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселёв

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    Скончался первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселёв

    Скончался первый гендиректор центра Хруничева Анатолий Киселёв

    Анатолий Киселёв, под руководством которого были созданы первые модули МКС, скончался в Москве на 80-м году жизни.

    Бывший гендиректор Центра Хруничева Анатолий Киселёв ушел из жизни сегодня ночью в одной из московских клиник. Инфоррмацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Роскосмоса и в самом Центре Хруничева.

    Там уточнили, что сейчас предприятие занимается организацией похорон. Информация о их дате и месте станет известна позже.

    Анатолий Киселёв руководил предприятием с 1975 по 2001 годы. Под его началом были разработаны и выпущены первые модули МКС — «Заря» и «Звезда». При нем также проходили испытания ракет тяжелого и легкого классов («Протон-М» и «Рокот»), была начата разработка и испытания разгонных блоков «Бриз-М» и «Бриз-КМ», а также универсальной космической платформы «Яхта». Киселев также руководил работой по созданию ракетного комплекса «Ангара».

    За заслуги Киселёв был награжден двумя ордена Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Кроме этого, Киселёв удостоен звания Героя Социалистического Труда, он лауреат Ленинской премии и премии Правительства России в области науки и техники.

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