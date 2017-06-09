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  • 09.06, 18:08

    Автобус с 24 российскими туристами разбился в Анталье

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    Автобус с 24 российскими туристами разбился в Анталье

    Автобус с 24 российскими туристами разбился в Анталье

    Пять российских туристов получили легкие травмы в ДТП в турецкой провинции Анталья.

    Автоавария произошла сегодня утром. Автобус, который вез туристов на экскурсию в Демре, столкнулся с фурой.

    В результате пострадали пять россиян, в том числе двое детей. Их доставили в больницу и выписали после оказания помощи, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

    Всего же в автобусе находились 24 россиянина, а также туристы из Украины и Казахстана.

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