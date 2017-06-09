Автобус с 24 российскими туристами разбился в Анталье

Пять российских туристов получили легкие травмы в ДТП в турецкой провинции Анталья.
Автоавария произошла сегодня утром. Автобус, который вез туристов на экскурсию в Демре, столкнулся с фурой.
В результате пострадали пять россиян, в том числе двое детей. Их доставили в больницу и выписали после оказания помощи, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
Всего же в автобусе находились 24 россиянина, а также туристы из Украины и Казахстана.
В результате пострадали пять россиян, в том числе двое детей. Их доставили в больницу и выписали после оказания помощи, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.
Всего же в автобусе находились 24 россиянина, а также туристы из Украины и Казахстана.
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