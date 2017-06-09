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  • 09.06, 19:39
    Кубок конфедераций осложнит дорожное движение в Петербурге. Санкт-Петербург, ФИФА, дорожное движение, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Кубок конфедераций осложнит дорожное движение в Петербурге

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    Кубок конфедераций осложнит дорожное движение в Петербурге

    Кубок конфедераций осложнит дорожное движение в Петербурге

      Петербургские автомобилисты готовятся к испытанию Кубком конфедераций. Из-за международного футбольного турнира в городе вводят серьезные ограничения движения.

      С 10 июня на месяц несколько улиц в центре города будут закрыты. Это Конюшенная площадь, Царицынский проезд, а также участки Большой Конюшенной улицы и набережных канала Грибоедова и Мойки. Некоторые дороги в этом районе станут односторонними.

      На Петроградской стороне ограничения менее масштабные. Они будут действовать в дни проведения футбольных матчей и подготовительных мероприятий. Коснутся ограничения Каменноостровского проспекта и улицы профессора Попова.

      На время игр закрывается Крестовский остров. Въезд будет осуществляться только по пропускам. Во время игр движение там будет ограничено, парковка на большинстве улиц — запрещена. Так что пробки петербуржцам гарантированы.

      Ответственные службы просят водителей заранее корректировать маршрут и по возможности отказаться от личного транспорта. Более подробная информация о дорожных перекрытиях размещена на сайтах комитета по развитию транспортной инфраструктуры и управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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