Кубок конфедераций осложнит дорожное движение в Петербурге

Кубок конфедераций НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

С 10 июня на месяц несколько улиц в центре города будут закрыты. Это Конюшенная площадь, Царицынский проезд, а также участки Большой Конюшенной улицы и набережных канала Грибоедова и Мойки. Некоторые дороги в этом районе станут односторонними.На Петроградской стороне ограничения менее масштабные. Они будут действовать в дни проведения футбольных матчей и подготовительных мероприятий. Коснутся ограничения Каменноостровского проспекта и улицы профессора Попова.На время игр закрывается Крестовский остров. Въезд будет осуществляться только по пропускам. Во время игр движение там будет ограничено, парковка на большинстве улиц — запрещена. Так что пробки петербуржцам гарантированы.Ответственные службы просят водителей заранее корректировать маршрут и по возможности отказаться от личного транспорта. Более подробная информация о дорожных перекрытиях размещена на сайтах комитета по развитию транспортной инфраструктуры и управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.