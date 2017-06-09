Собака-телезритель по кличке Хайди покорила интернет-аудиторию

У интернет-пользователей , похоже, появился новый любимчик. Видеоролик с участием собаки по имени Хайди, которая любит смотреть телевизор, за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

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На записи видно, как только хозяин включает телевизор, собака с радостным лаем бежит в соседнюю комнату за своим лежаком и тащит его к экрану. Устроившись поудобнее, Хайди с большим интересом следит за происходящим на экране. Особенно ей нравятся программы о дикой природе и ролики про других псов.



Многих зрителей не удивило поведение собаки. Дело в том, что Хайди — бордер-колли, а собаки этой породы считаются одними из самых умных на свете.