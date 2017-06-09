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  • 09.06, 18:08
    Собака-телезритель по кличке Хайди покорила интернет-аудиторию. Интернет, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Собака-телезритель по кличке Хайди покорила интернет-аудиторию

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    Собака-телезритель по кличке Хайди покорила интернет-аудиторию

    <nobr>Собака-телезритель</nobr> по кличке Хайди покорила <nobr>интернет-аудиторию</nobr>

      У интернет-пользователей, похоже, появился новый любимчик. Видеоролик с участием собаки по имени Хайди, которая любит смотреть телевизор, за сутки набрал более 100 тысяч просмотров.

      На записи видно, как только хозяин включает телевизор, собака с радостным лаем бежит в соседнюю комнату за своим лежаком и тащит его к экрану. Устроившись поудобнее, Хайди с большим интересом следит за происходящим на экране. Особенно ей нравятся программы о дикой природе и ролики про других псов.

      Многих зрителей не удивило поведение собаки. Дело в том, что Хайди — бордер-колли, а собаки этой породы считаются одними из самых умных на свете.

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