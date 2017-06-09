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  • 09.06, 19:39
    В Петербурге акушеру-гинекологу и медсестре ограничили свободу за забытую в роженице пеленку. Санкт-Петербург, беременность и роды, медицина, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге акушеру-гинекологу и медсестре ограничили свободу за забытую в роженице пеленку

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    В Петербурге акушеру-гинекологу и медсестре ограничили свободу за забытую в роженице пеленку

    В Петербурге <nobr>акушеру-гинекологу</nobr> и медсестре ограничили свободу за забытую в роженице пеленку

      Мировой суд Петроградского района вынес приговор Марьям Аракелян и Галине Шломиной, которые осенью 2015 года оставили операционную пеленку в животе у роженицы.

      Мировой судья участка №154 признала Аракелян и Шломину виновными в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (это статья 118 УК, часть 2). Суд назначил женщинам наказание в виде двух лет ограничения свободы и лишил их права заниматься медицинской деятельностью на два с половиной года. Решение суда совпадает с позицией стороны обвинения.

      Как напоминает корреспондент НТВ Антон Зыков, инцидент произошел осенью 2015 года во время проведения кесарева сечения по экстренным показаниям в клинике акушерства и гинекологии Первого медуниверситета. Юлия Селина родила здорового мальчика, однако женщина жаловалась на боли в животе.

      В Первом меде ей четырежды проводили УЗИ, однако ничего кроме небольшой гематомы не замечали. В итоге почти месяц женщина прожила с инородным телом внутри себя. И только в Военно-медицинской академии, куда ее госпитализировали по скорой, ей помогли и извлекли пеленку.

      К тому моменту у Юлии начал развиваться перитонит. Позже в Первом меде и медсестру Шломину, и врача Аракелян уволили. Однако свою вину они так и не признали.

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