Глава «Газпром нефти» решил поспорить с Кудриным о приватизации нефтяного сектора

Необходимость тотальной приватизации нефтяного сектора подверг сомнению глава «Газпром нефти» Александр Дюков. С идеей приватизации на экономическом форуме в Петербурге выступил Алексей Кудрин.
О том, с каких сторон можно подходить к этому вопросу, Дюков рассказал по итогам годового собрания акционеров «Газпром нефти».
Александр Дюков, председатель правления ПАО «Газпром нефть»: «Нужно сперва ответить на вопрос, какую цель мы преследуем, чего хотим добиться от приватизации нефтегазового сектора. Если это цель получить дополнительный доход от продажи акций, которыми сейчас владеет государство, то действительно эта продажа может принести определенный доход, поступления в бюджет. Если исходить из того, что эта продажа поможет повысить эффективность работы сектора, это вопрос очень спорный. И я готов поспорить с Алексеем Леонидовичем (Кудриным)».
Дюков добавил, что «Газпром нефть» по эффективности ничем не уступает частным компаниям, а по многим параметрам даже превосходит. Также, по его словам, соглашение ОПЕК о сокращении добычи не помешает планам «Газпром нефти» нарастить в этом году производство нефти.
Александр Дюков, председатель правления ПАО «Газпром нефть»: «Нужно сперва ответить на вопрос, какую цель мы преследуем, чего хотим добиться от приватизации нефтегазового сектора. Если это цель получить дополнительный доход от продажи акций, которыми сейчас владеет государство, то действительно эта продажа может принести определенный доход, поступления в бюджет. Если исходить из того, что эта продажа поможет повысить эффективность работы сектора, это вопрос очень спорный. И я готов поспорить с Алексеем Леонидовичем (Кудриным)».
Дюков добавил, что «Газпром нефть» по эффективности ничем не уступает частным компаниям, а по многим параметрам даже превосходит. Также, по его словам, соглашение ОПЕК о сокращении добычи не помешает планам «Газпром нефти» нарастить в этом году производство нефти.
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