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  • 09.06, 18:08

    Генштаб РФ: пока коалиция США только мешает разгрому ИГИЛ

    2 комментария

    Генштаб РФ: пока коалиция США только мешает разгрому ИГИЛ

    Генштаб РФ: пока коалиция США только мешает разгрому ИГИЛ

    Российский Генштаб призвал возглавляемую США коалицию предметно заняться борьбой с террористами в Сирии.

    Сейчас же, отметили в Генштабе, коалиция только мешает победить боевиков запрещенной группировки «Исламское государство». В частности, в Генштабе заявили, что коалиция наносит удары по сирийским правительственным войскам и беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, передает РИА Новости.

    Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Пока мы видим, что действия коалиции только мешают разгрому правительственными войсками группировок ИГИЛ. Ожидаем от наших партнеров, что они примут меры по недопущению подобных случаев и более предметно займутся борьбой с террористическими группировками ИГИЛ на территории Сирии».

    Также Рудской сообщил, что ВКС РФ продолжают оказывать поддержку сирийской армии в операциях против ИГИЛ, в результате были достигнуты серьезные успехи практически на всех направлениях.

    Сергей Рудской, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Кардинально в лучшую сторону изменилась ситуация после подписания 4 мая 2017 года в Астане меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Фактически остановлена гражданская война в Сирии».

    В свою очередь командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин сообщил, что за месяц в Сирии было уничтожено более 3 тысяч боевиков, в том числе несколько десятков одиозных командиров, а также свыше 20 танков, семь БМП и девять орудий крупного калибра, сообщает «Интерфакс».

    Напомним, накануне стало известно, что силы коалиции в очередной раз ударили по правительственным подразделениям. В частности, сбили беспилотник, который якобы открыл огонь по коалиционным войскам, и обстреляли отряды, которые, как утверждается, слишком близко подошли к позициям союзников. В Вашингтоне утверждают, что подобные шаги никак не способствуют эскалации кризиса в регионе, а случившееся — лишь самооборона.

    Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане 4 мая странами-гарантами перемирия в Сирии — Россией, Турцией и Ираном. Он предполагает создание четырех зон деэскалации на территории Сирии.

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