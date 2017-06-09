Незадачливого стрелка чуть не убило дверью от холодильника со взрывчаткой

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором мужчина чуть не погибает после выстрела по холодильнику, набитому взрывчаткой.
На кадрах ролика видно, как мужчина прицеливается и стреляет из винтовки в холодильник, который находится в нескольких десятках метрах от него. Холодильник взрывается. При этом сорванная дверь на огромной скорости летит в сторону стрелка. К счастью для себя, мужчина в последний момент успевает увернуться.
Как утояняют Вести.Ru, холодильник взорвался из-за того, что был набит таннеритом — взрывчатым веществом из смеси нитрата аммония и алюминиевого порошка, упакованным в брикеты. Обычно таннерит используют при проведении буровых работ. Кроме того, вещество популярно среди стрелков на Западе из-за доступности и относительной легальности.
Ролик уже набрал больше миллиона просмотров на YouTube. Многие комментаторы поразились безрассудностью поступка запечатленного на видео мужчины и назвали соискателем премии Дарвина, которую виртуально присуждают за самую нелепую смерть.
Как утояняют Вести.Ru, холодильник взорвался из-за того, что был набит таннеритом — взрывчатым веществом из смеси нитрата аммония и алюминиевого порошка, упакованным в брикеты. Обычно таннерит используют при проведении буровых работ. Кроме того, вещество популярно среди стрелков на Западе из-за доступности и относительной легальности.
Ролик уже набрал больше миллиона просмотров на YouTube. Многие комментаторы поразились безрассудностью поступка запечатленного на видео мужчины и назвали соискателем премии Дарвина, которую виртуально присуждают за самую нелепую смерть.
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