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  • 09.06, 18:08
    На концерте «Ленинграда» охрана жестоко избила безбилетников. драки и избиения, музыка и музыканты, Новосибирск, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На концерте «Ленинграда» охрана жестоко избила безбилетников

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    На концерте «Ленинграда» охрана жестоко избила безбилетников

    На концерте «Ленинграда» охрана жестоко избила безбилетников

      Новосибирская полиция начала проверку скандального инцидента, который произошел во время концерта группы «Ленинград».

      Несколько охранников жестоко избили юношу и девушку. Как выяснилось, пара проникла на танцпол без билета и не хотела уходить. В охранном предприятии сейчас разбираются, насколько оправданным было применение силы.

      По словам очевидцев, избитых молодых людей выносили из зала на руках. Неизвестно, как они чувствуют себя сейчас. Заявление в полицию они писать не стали.

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