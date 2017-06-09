На концерте «Ленинграда» охрана жестоко избила безбилетников

Новосибирская полиция начала проверку скандального инцидента, который произошел во время концерта группы «Ленинград».

Несколько охранников жестоко избили юношу и девушку. Как выяснилось, пара проникла на танцпол без билета и не хотела уходить. В охранном предприятии сейчас разбираются, насколько оправданным было применение силы.



По словам очевидцев, избитых молодых людей выносили из зала на руках. Неизвестно, как они чувствуют себя сейчас. Заявление в полицию они писать не стали.