Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 18:08
    В Сирии амнистированные боевики осваивают мирные профессии. амнистии, войны и вооруженные конфликты, работа, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сирии амнистированные боевики осваивают мирные профессии

    комментировать

    В Сирии амнистированные боевики осваивают мирные профессии

    В Сирии амнистированные боевики осваивают мирные профессии

      Сотням боевиков, вольно или невольно бывших пособниками экстремистов, сирийские власти помогают вспомнить забытые мирные навыки. Те, кто воспользовался объявленной Дамаском амнистией, заново привыкают держать в руках парикмахерские ножницы или молотки, а не автоматы.

      После нескольких ловких движений ключами поврежденный бампер старенького грузовика снова в полном в порядке. Руки помнят. Автомехаником Мухаммад Аль-Али работал еще до войны, потом попал в отряд, входящий в состав так называемой сирийской свободной армии. Одумавшись, перешел на сторону армии правительственной.

      Мухаммад Аль-Али, автомеханик: «Боевики запугивали нас, мол, если мы сдадимся, нас сразу казнят. Когда я и еще несколько человек пришли на позиции сирийских солдат, я был поражен! К нам отнеслись по-человечески, сразу накормили, а потом и вовсе отпустили. Сказали, что амнистия».

      С момента объявления президентом Асадом амнистии только в Алеппо ею воспользовались сотни боевиков и тех, кто с ними сотрудничал. Специально для раскаявшихся и сложивших оружие Правительство Сирии разработало программу по их трудоустройству.

      На стрижку к парикмахеру Мухаммаду Рабит Шхадэ клиенты записываются за несколько дней, потому что очередь. О том, что еще совсем недавно в перерывах между караулами он ровнял бороды радикалам, они знают, но полностью доверяют и даже не боятся опасной бритвы в его руках. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru