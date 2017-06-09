В Сирии амнистированные боевики осваивают мирные профессии

Сотням боевиков, вольно или невольно бывших пособниками экстремистов, сирийские власти помогают вспомнить забытые мирные навыки. Те, кто воспользовался объявленной Дамаском амнистией, заново привыкают держать в руках парикмахерские ножницы или молотки, а не автоматы.

После нескольких ловких движений ключами поврежденный бампер старенького грузовика снова в полном в порядке. Руки помнят. Автомехаником Мухаммад Аль-Али работал еще до войны, потом попал в отряд, входящий в состав так называемой сирийской свободной армии. Одумавшись, перешел на сторону армии правительственной.



Мухаммад Аль-Али, автомеханик: «Боевики запугивали нас, мол, если мы сдадимся, нас сразу казнят. Когда я и еще несколько человек пришли на позиции сирийских солдат, я был поражен! К нам отнеслись по-человечески, сразу накормили, а потом и вовсе отпустили. Сказали, что амнистия».



С момента объявления президентом Асадом амнистии только в Алеппо ею воспользовались сотни боевиков и тех, кто с ними сотрудничал. Специально для раскаявшихся и сложивших оружие Правительство Сирии разработало программу по их трудоустройству.



На стрижку к парикмахеру Мухаммаду Рабит Шхадэ клиенты записываются за несколько дней, потому что очередь. О том, что еще совсем недавно в перерывах между караулами он ровнял бороды радикалам, они знают, но полностью доверяют и даже не боятся опасной бритвы в его руках. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Евгения Голованова.