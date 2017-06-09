При пожаре на складах у Киевского вокзала погибли два человека

Два человека стали жертвами пожара в складских помещениях в районе Киевского вокзала в Москве
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, «тела двух людей были обнаружены при разборе завалов после тушения пожара».
Напомним, пожар произошел в складском помещении на площади 100 кв. метров рядом с Киевским вокзалом. Пожар был полностью ликвидирован. Из находящегося рядом бизнес-центра были эвакуировано 3,5 тысячи человек.
По словам собеседника агентства, «тела двух людей были обнаружены при разборе завалов после тушения пожара».
Напомним, пожар произошел в складском помещении на площади 100 кв. метров рядом с Киевским вокзалом. Пожар был полностью ликвидирован. Из находящегося рядом бизнес-центра были эвакуировано 3,5 тысячи человек.
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