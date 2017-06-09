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  • 09.06, 16:38

    При пожаре на складах у Киевского вокзала погибли два человека

    1 комментарий

    При пожаре на складах у Киевского вокзала погибли два человека

    При пожаре на складах у Киевского вокзала погибли два человека

    Два человека стали жертвами пожара в складских помещениях в районе Киевского вокзала в Москве

    Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

    По словам собеседника агентства, «тела двух людей были обнаружены при разборе завалов после тушения пожара».

    Напомним, пожар произошел в складском помещении на площади 100 кв. метров рядом с Киевским вокзалом. Пожар был полностью ликвидирован. Из находящегося рядом бизнес-центра были эвакуировано 3,5 тысячи человек.

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