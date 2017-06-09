Госдума приняла законопроект о реновации во втором чтении

Сегодня Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о реновации, который предусматривает снос ветхих домов в Москве.
Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, третье чтение резонансного законопроекта состоится 14 июня.
После первого чтения в законопроект был внесен целый ряд поправок. В частности, в новой редакции предусмотрен переезд только в свой район, а не в смежный, как предполагалось ранее. Площадь предоставляемых квартир должна быть больше, чем старых. Также исправлен пункт, который вызвал наибольшее число нареканий: участвовать в программе будут только те дома, 2/3 жителей которых проголосовали за реновацию.
Московские власти 2 мая обнародовали список, в который вошли 4,5 тысячи пятиэтажек. Сейчас по этим домам идет голосование жильцов. По словам Сергея Собянина, 57% собственников и нанимателей жилья уже приняли в нем участие.
несанкционированный митинг у центрального подъезда Госдумы. Полиция им не препятствовала. Вице-спикер Думы Пётр Толстой по этому поводу уже заявил, что депутаты услышат всех москвичей, в том числе и недовольных.
После первого чтения в законопроект был внесен целый ряд поправок. В частности, в новой редакции предусмотрен переезд только в свой район, а не в смежный, как предполагалось ранее. Площадь предоставляемых квартир должна быть больше, чем старых. Также исправлен пункт, который вызвал наибольшее число нареканий: участвовать в программе будут только те дома, 2/3 жителей которых проголосовали за реновацию.
Московские власти 2 мая обнародовали список, в который вошли 4,5 тысячи пятиэтажек. Сейчас по этим домам идет голосование жильцов. По словам Сергея Собянина, 57% собственников и нанимателей жилья уже приняли в нем участие.
несанкционированный митинг у центрального подъезда Госдумы. Полиция им не препятствовала. Вице-спикер Думы Пётр Толстой по этому поводу уже заявил, что депутаты услышат всех москвичей, в том числе и недовольных.
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